هجوم إسرائيلي على محمد صلاح بعد تعليقه على استشهاد "بيليه فلسطين"

القاهرة- مصراوي:

شنّ نشطاء إسرائيليون هجومًا حادًا على محمد صلاح، قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعد نشره تدوينة تساءل فيها عن ملابسات وفاة اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب بـ"بيليه فلسطين".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد نشر، عبر حسابه على منصة "إكس"، الجمعة الماضي، بيان نعي للعبيد قال فيه: "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين)، موهبة منحت أملًا هائلًا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات"، دون الإشارة إلى سبب وفاته.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'.



A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

صلاح أعاد نشر بيان "يويفا" وعلّق متسائلًا: "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟"، وهو ما اعتبره نشطاء مؤيدون لإسرائيل تلميحًا إلى تحميلها مسؤولية استشهاده.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

وندد هؤلاء بتدوينة لاعب المنتخب المصري، متسائلين عن سبب عدم توجيهه تساؤلات مشابهة بشأن وفاة لاعب كرة القدم الإسرائيلي ليؤور أسولين، الذي قُتل، وفق روايتهم، في هجوم شنّته حركة حماس أثناء مهرجان "نوفا" الموسيقي في 7 أكتوبر 2023.

النشطاء طالبوا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار بيان تعزية مماثل لأسولين، أسوة بما فعله مع العبيد. وجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي:

"هل رأى أحدكم محمد صلاح يسأل عن كيفية وفاة ليؤور أسولين؟ أو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يشيد به؟ لا، ولا أنا".

Anyone see Mo Salah asking how Lior Asulin died?



Or UEFA paying tribute?



No, me neither.



Lior was murdered by Hamas on 07 October.



May his memory forever be a blessing 🕯️ https://t.co/pIPMssF6Yk pic.twitter.com/IqOp77xYeQ — gershon ✡︎ 🎗️ (@1_grantf) August 10, 2025

"ما زلت أنتظر تغريدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تودع ليؤور أسولين، لكن لم يمر سوى 22 شهرًا. أنا متأكد أنهم سيفعلون ذلك في أي وقت...".

Are you for real @UEFA?!



According to reports from the Palestinian FA, Suleiman was shot dead by Israeli forces while waiting for aid



And you say “Farewell”?!



My god. https://t.co/XgvmUsk0Zc — Marina Purkiss (@MarinaPurkiss) August 9, 2025

"ليؤور أسولين، لاعب كرة قدم إسرائيلي، قُتل في مهرجان نوفا. لم يشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إليه حتى الآن، رغم مشاركته في المسابقات الأوروبية".

Still waiting for the tweet from @UEFA saying farewell to Lior Asulin, but it's only been 22 months. I'm sure they'll get right round to it. Any time... pic.twitter.com/TODTFnnsT3 — Elliot Cohen 🎗 (@labenal1) August 9, 2025

كما أشار بعض المعلقين إلى أن شخصيات رياضية بارزة، مثل غاري لينيكر وإريك كانتونا ومحمد صلاح، التزمت الصمت حيال وفاة أسولين، على حد وصفهم.

وفي السياق ذاته رد جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الأحد، على تغريدة قائد المنتخب المصري، إذ أوضح متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نداف شوشاني، أن مراجعة أولية أظهرت عدم وجود سجلات تشير إلى أيّة حوادث تتعلق باللاعب الفلسطيني سليمان العبيد.

وقال شوشاني: "أهلا محمد، بعد التحقيق لم نجد أي دليل على حادثة تورط فيها سليمان العبيد"، مضيفا "حتى نتمكن من دراسة القضية بعمق، نحتاج إلى معلومات مفصلة"، وفق ما ذكرته القناة 12 العبرية.

يشار إلى أن اللاعب الفلسطيني استشهد بقصف إسرائيلي استهدف عددا من منتظري المساعدات الإنسانية بجنوب قطاع غزة.