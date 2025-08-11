روته: محادثات السلام قد تتناول مصير أراض أوكرانية تخضع لسيطرة روسيا

واشنطن- (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته إن محادثات السلام المستقبلية بشأن الحرب في أوكرانيا سيتعين عليها على الأرجح أن تتناول مصير الأراضي التي تخضع حاليا لسيطرة روسيا.

وصرح روته لشبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية يوم الأحد: "علينا أن نعترف في هذه اللحظة بأن روسيا تسيطر على بعض الأراضي الأوكرانية".

وأضاف أنه بعد وقف إطلاق النار، ستركز المناقشات على القضايا الإقليمية والضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، شدد روته على سيادة أوكرانيا وحقها في تحديد مستقبلها الجيوسياسي.

وأكد روته على ضرورة التمييز بين الاعتراف "الواقعي" و"القانوني" في المسائل الإقليمية. ويمكن أن يجري الإعتراف بأي اتفاق محتمل بالسيطرة الفعلية لروسيا على مناطق معينة دون قبولها قانونيا، مستشهدا بعدم اعتراف الغرب بالاحتلال السوفيتي لدول البلطيق من عام 1940 إلى عام 1991 كمثال.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبل لمناقشة حل دبلوماسي محتمل للصراع الذي دام ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف.

وأشاد روته بجهود ترامب، قائلا: "يوم الجمعة المقبل سيكون مهما لأنه سيتعلق باختبار مدى جدية بوتين في إنهاء هذه الحرب الفظيعة".

ولم تتم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى محادثات ألاسكا. ويخشى هو وشركاؤه الغربيون من أن يتم اتخاذ قرارات بدون مشاركة أوكرانيا. وكان زيلينسكي قد أشار مؤخرا إلى أنه سيرفض أي مبادلات للأراضي.