ترامب يعتزم نقل المشردين بعيدا من العاصمة واشنطن



وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم نقل المشردين بعيدا من واشنطن، بعد أيام من طرحه فكرة وضع العاصمة تحت سلطة الحكومة الفيدرالية بعدما قال إن معدل الجريمة فيها ارتفع.

وأعلن الملياردير الجمهوري عن مؤتمر صحفي، الاثنين، من المتوقع أن يكشف فيه خططه لواشنطن التي تديرها سلطة منتخبة محليا في مقاطعة كولومبيا تحت إشراف الكونجرس.

قال الرئيس الأمريكي في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال: "سأجعل عاصمتنا أكثر أمانا وجمالا مما كانت عليه في أي وقت مضى".

وأضاف: "يجب على المشردين الرحيل فورا. سنوفر لكم أماكن للإقامة، ولكن بعيدا من العاصمة"، مضيفا أن المجرمين في المدينة سيسجنون بسرعة.

وتابع أن "كل هذا سيحدث بسرعة كبيرة"، وفقا لسكاي نيوز.

وتحتل واشنطن المرتبة 15 ضمن قائمة أكبر المدن الأمريكية من ناحية عدد المشردين، وفق إحصاءات للحكومة من العام الماضي.

وفي حين يقضي آلاف الأشخاص لياليهم في الملاجئ أو في الشوارع، فإن عددهم انخفض عن مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، هدد ترامب أيضا بنشر الحرس الوطني ضمن حملة صارمة على الجريمة في واشنطن.

في حين قال: "إن منسوب الجريمة ارتفع، أظهرت إحصاءات الشرطة أن الجرائم العنيفة في العاصمة انخفضت في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق".

وألقي القبض على أرنولد بصحبة اثنين من القساوسة، كانا يساعدانه في توزيع الوجبات على المشردين.

وبحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة العدل قبل تولي ترامب الرئاسة، فإن معدلات الجريمة في المدينة بحلول عام 2024 كانت بالفعل الأدنى منذ ثلاثة عقود.

في هذا الصدد، قالت رئيسة بلدية واشنطن موريل بوزر: "نحن لا نشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة".

ورغم أن رئيسة البلدية الديموقراطية لم تنتقد ترامب صراحة في تصريحاتها، إلا أنها أكدت أن "أي مقارنة بدولة مزقتها الحرب مبالغ فيها وكاذبة".

جاء تهديد ترامب بإرسال الحرس الوطني بعد أسابيع من نشر عناصره في لوس أنجلوس ردا على تظاهرات اندلعت إثر مداهمات لتوقيف المهاجرين غير النظاميين، وقد اتخذ الرئيس الخطوة رغم اعتراض المسؤولين المحليين.

وطرح الرئيس الأمريكي مرارا فكرة استخدام الحرس الوطني التابع للجيش للسيطرة على المدن التي يدير العديد منها مسؤولون ديموقراطيين يعارضون سياساته.