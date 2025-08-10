انتقادات حادة لإسرائيل خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بسبب غزة

نيويورك - (د ب أ)

تعرضت إسرائيل لانتقادات حادة في مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، بسبب خططها لمواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقالت الدول الأوروبية الخمس المشاركة في الجلسة الخاصة اليوم الأحد في بيان مشترك: "ندين قرار حكومة إسرائيل بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة".

وقال السفير السلوفيني لدى الأمم المتحدة، صمويل زبوجار، قبل بدء الاجتماع: "ندعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وعدم تنفيذه".

وأضاف: "ونؤكد مجددا أن أي محاولات للضم أو لتوسيع المستوطنات تنتهك القانون الدولي، كما أن توسيع العمليات العسكرية لن يؤدي إلا إلى تعريض حياة جميع المدنيين في غزة، بما في ذلك الأسرى المحتجزين، للخطر".

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قرر، أمس الأول الجمعة، ضرورة أن يتولى الجيش السيطرة على مدينة غزة ومن الممكن بهدف السيطرة على كامل قطاع غزة.

ووصف المشاركون في اجتماع مجلس الأمن الوضع في قطاع غزة بعبارات درامية في كثير من الأحيان.

وقال راميش راجاسينجهام رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) إن غزة باتت في حالة دمار، وتم تهجير الجميع تقريبا من منازلهم ظلما خلال العامين الماضيين.

ووقفت الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في الاجتماع. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، بأنه يتم استخدام الاجتماع بشكل خاطئ لتوجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ورفضت شيا هذه الاتهامات ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية ومحض كذب، وتحدثت عن وجود "حملة دعائية" تقودها حركة حماس.