الاتحاد الأوروبي: أي اتفاق بين أمريكا وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد

04:48 م الأحد 10 أغسطس 2025

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

وكالات

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الأحد إن أي اتفاق بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، مضيفًة أنها ستدعو إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين لمناقشة الخطوات التالية.

وأضافت "كالاس"، في تعليقاتٍ أُرسلت عبر البريد الإلكتروني: "الولايات المتحدة لديها القدرة على إجبار روسيا على التفاوض بجدية. أي اتفاقٍ بين الولايات المتحدة وروسيا يجب أن يشمل أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، فهو مسألةٌ تتعلق بأمن أوكرانيا وأوروبا بأكملها".

وقالت كالاس "بينما نعمل نحو تحقيق سلام مستدام وعادل، فإن القانون الدولي واضح: جميع الأراضي المحتلة مؤقتًا تنتمي إلى أوكرانيا"، مشيرًة إلى أن الاتفاق لا ينبغي أن يوفر نقطة انطلاق لمزيد من العدوان الروسي ضد أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي وأوروبا".

وتابعت: "الوزراء سيناقشون أيضا الوضع في غزة".

من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا يوم الجمعة المقبلة، لبحث سبل إنهاء الحرب الأوكرانية.

