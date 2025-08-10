نيويورك تايمز: فرنسا وبريطانيا تبحثان اعترافًا مشتركا بدولة فلسطين

وكالات

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن مسؤول بريطاني، بأن باريس ولندن بحثتا اعترافًا مشتركًا بدولة فلسطين، وبأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلنه دون إبلاغ رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وقال المسؤول البريطاني، إن الفرنسيون أُحبطوا من رفض إسرائيل كبح عمليتها العسكرية أو التخطيط لاستقرار قطاع غزة بعد الحرب.

وذكر المسؤول، أن صبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نفد على نظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي بدا كأنه لم يعد يدعم حل الدولتين ولا يضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت فرنسا أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وتتزايد الضغوط الدولية على حكومة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 ألفًا و639 شخصًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، والمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات للفلسطينيين المجوعين.