CNN: لقاء بوتين ترامب سيبدو بمثابة هزيمة لأوكرانيا

07:46 ص الأحد 10 أغسطس 2025

بوتين وترامب

وكالات

اعتبرت شبكة CNN التلفزيونية، أن اللقاء المقرر يوم الجمعة المقبل بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، يبدو بمثابة هزيمة بطيئة لأوكرانيا.

وظهرت إحدى المقالات المنشورة على موقع شبكة CNN التلفزيونية بعنوان: "قمة ترامب وبوتين في ألاسكا تشبه الهزيمة البطيئة لأوكرانيا".

وتشير شبكة CNN إلى أن الوضع المحيط بالقمة تطور بشكل إيجابي بالنسبة لروسيا.

ولاحظت القناة أن المهلة التي حددها ترامب في وقت سابق لإبرام هدنة بين موسكو وكييف، انتهت بهدوء في يوم الجمعة "دون أن يلاحظها أحد تقريبا" وسط مناقشات الاجتماع المقبل بين الزعيمين - حيث "تبخر" التهديد بفرض عقوبات على روسيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، أن الدول الأوروبية تشعر بالقلق من أن يتمكن الرئيسان بوتين وترامب لوحدهما وبشكل مستقل، من التوصل إلى اتفاق حول أوكرانيا، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب مصادر الصحيفة، تسعى الدول الأوروبية لضمان حضور زيلينسكي في اجتماع بوتين وترامب.

وتؤكد الصحيفة، أن الأوروبيين يرغبون أيضا في المشاركة في عملية التفاوض، لكن هذا الأمر يعتبر مستبعدا.

