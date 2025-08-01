الحكم على رئيس كولومبيا الأسبق بالسجن لمدة 12 عاما

(أ ب)

أصدر القضاء في كولومبيا، اليوم الجمعة، حكما بسجن الرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي 12 عاما قيد الإقامة الجبرية، بتهم تتعلق بالتلاعب بالشهود وتقديم رشى، في قضية تاريخية شغلت الرأي العام في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية ووجهت ضربة إلى إرث الرجل القوي المحافظ.

وجاء الحكم، الذي قال أوريبي إنه سيستأنفه، بعد محاكمة استمرت قرابة ستة أشهر، قدم خلالها الادعاء أدلة تثبت أنه حاول التأثير على شهود اتهموه بوجود صلات له مع جماعة شبه عسكرية خلال تسعينيات القرن الماضي.

وتلقى أوريبي، البالغ من العمر 73 عاما، عقوبة بالسجن تصل إلى 12 عاما بعد إدانته يوم الإثنين الماضي.