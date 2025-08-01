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إيطاليا تشارك في عمليات إسقاط جوي للمساعدات وتعلن إجلاء أطفال من غزة

05:18 م الجمعة 01 أغسطس 2025

إيطاليا تشارك في عمليات إسقاط جوي للمساعدات وتعلن

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(د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، اليوم الجمعة، إن إيطاليا تعتزم إجلاء أطفال فلسطينيين مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج، في ظل تفاقم الوضع الإنساني هناك.

وأشار تاياني، إلى أن روما بصدد إعداد خطة لنقل نحو 50 شخصا جوا، من بينهم بالغون سيرافقون الأطفال.

وأعلن تاياني، أيضا عن خطط لانضمام إيطاليا إلى الدول التي تقوم بإسقاط مساعدات جوا فوق غزة في الأيام الأخيرة، لكنه لم يحدد موعدا معينا لمشاركة روما في جهود الإغاثة.

ومن المقرر أن تقدم إيطاليا أيضا 5 ملايين يورو إضافية (5.7 ملايين دولار) تُخصص لتأمين الغذاء لسكان غزة.

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أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي قطاع غزة روما
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