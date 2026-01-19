

وكالات

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أن مدفعيات قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم مواصلة تنفيذ خطة السلام لغزة بغض النظر عن اعتراضات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكره موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر.

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى: "هذا عرضنا، وليس عرضه على مدى الأشهر القليلة الماضية، تمكنا في غزة من تحقيق ما لم يعتقد أحد أنه ممكن، ونعتزم مواصلة التقدم".

وبحسب مصدر الصحيفة، لم يتم التشاور مع نتنياهو بشأن تشكيل اللجنة، لأنه ليس له حق التصويت في هذه المسألة.

وأضاف المسؤول: "إذا كان يريدنا أن نتعامل مع غزة، فسيكون ذلك بطريقتنا".