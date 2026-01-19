

وكالات

أعلنت السلطات في إسبانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا حادث خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما إلى 21 شخصًا.

كان قد لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهما، بينما أُصيب آخرون بجروح في جنوب إسبانيا، إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما قرب مدينة أداموز، في الأندلس، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأكدت قوات الحرس المدني سقوط 5 قتلى، إذ أشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة عدد من الأشخاص، وأن ركابًا محاصرون داخل العربات، وفقا للغد.