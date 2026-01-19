إعلان

ارتفاع عدد ضحايا خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما في إسبانيا لـ21 قتيلا

كتب : مصراوي

01:29 ص 19/01/2026

تصادم قطارين فى إسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت السلطات في إسبانيا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ارتفاع عدد ضحايا حادث خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما إلى 21 شخصًا.

كان قد لقي 5 أشخاص على الأقل مصرعهما، بينما أُصيب آخرون بجروح في جنوب إسبانيا، إثر خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما قرب مدينة أداموز، في الأندلس، بحسب ما أفادت الشرطة.

وأكدت قوات الحرس المدني سقوط 5 قتلى، إذ أشارت خدمات الطوارئ إلى إصابة عدد من الأشخاص، وأن ركابًا محاصرون داخل العربات، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خروج قطارين فائقي السرعة عن مسارهما حادث قطار أسبانيا أسبانيا تصادم قطارين في أسبانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
رياضة عربية وعالمية

ياسين بونو يتوج بأفضل حارس في كأس أمم أفريقيا 2025
لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
شئون عربية و دولية

لإبعاد قطر وتركيا.. مسؤول إسرائيلي يطالب بتسليم إدارة غزة إلى مصر
محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"
زووم

محمد إمام مع فريق عمل الكينج: "هنصور في بلد ما تصورش فيها قبل كدا"
أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
زووم

أحمد الجنايني ومنة شلبي يتألقان بصورة رومانسية في حفل Joy Awards 2026
نشرة منتصف الليل| قمة مصرية أمريكية مرتقبة.. والسكة الحديد تُنهي تعاقدها
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| قمة مصرية أمريكية مرتقبة.. والسكة الحديد تُنهي تعاقدها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هيئة الدواء: لا رسوم أو تراخيص مطلوبة على نشاط التركيبات الصيدلية بوضعها الحالي
* السنغال بطلا لكأس الأمم الأفريقية 2025