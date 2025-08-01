

القاهرة- مصراوي

يتوافد المواطنون المصريون المقيمون في مملكة البحرين على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، حيث فتحت السفارة أبوابها اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، لاستقبال أبناء الجالية المصرية والمشاركة في أول أيام التصويت، والذي يستمر يومي 1 و2 أغسطس، وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، التي قررت بدء عملية الاقتراع خارج البلاد قبل موعدها داخل مصر.

وتجري عملية التصويت يومي 1 و2 أغسطس من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، حسب توقيت الدولة التي يُجرى فيها الاقتراع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص 138 مقرًا انتخابيًا في دول العالم المختلفة لتصويت المصريين بالخارج، مؤكدة أن الاقتراع يتم عبر التصويت السري العام المباشر، ويشترط أن يمارس الناخب هذا الحق بنفسه، على أن تُقبل فقط بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن للرقم القومي كوسيلة لإثبات الشخصية.

كما أوضحت الهيئة أن كل مصري مقيم بالخارج يحق له التصويت متى كان اسمه مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية يتضمن الرقم القومي.

يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومي 1 و2 أغسطس الجاري لتصويت المصريين في الخارج، بينما حُدد يومي 4 و5 أغسطس لتصويت المصريين بالداخل.

وأتمت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لاستقبال الناخبين، وتوفير التسهيلات اللازمة لتيسير عملية التصويت، وذلك في 136 لجنة انتخابية موزعة على 117 دولة.

كما استقبلت سفارة مصر في باريس، صباح الجمعة، المواطنين من الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تستمر لمدة يومين للمصريين بالخارج، حيث بدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لفرنسا، بحضور السفير علاء يوسف، على أن تُغلق صناديق الاقتراع في تمام التاسعة مساء.

وفتحت القنصلية العامة المصرية في مرسيليا أبوابها أيضًا أمام الناخبين من أبناء الجالية المصرية صباح اليوم ذاته، ضمن الجولة نفسها من الانتخابات التي تستمر لمدة يومين.

واتخذت البعثة الدبلوماسية المصرية في فرنسا كافة الإجراءات التنظيمية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مع توفير سبل الراحة للمصوّتين القادمين من مختلف المدن الفرنسية.

ونشرت السفارة المصرية في باريس عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة للناخبين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، موضحة مواعيد الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء يومي 1 و2 أغسطس، إلى جانب القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وبعد انتهاء تصويت المصريين بالخارج، تبدأ المرحلة التالية من العملية الانتخابية داخل مصر يومي 4 و5 أغسطس، لتليها عملية الفرز وتسليم محاضر اللجان العامة والبت في الاعتراضات، وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس، لتستكمل باقي الإجراءات بما فيها الطعون وجولة الإعادة، على أن تُعلن النتيجة النهائية وتُنشر في الجريدة الرسمية يوم 4 سبتمبر المقبل.