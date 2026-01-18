منظمة حقوقية: الإفراج عن 139 سجينًا سياسيًا في فنزويلا منذ 8 يناير



وكالات

قالت منظمة فورو بينال الفنزويلية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إنها تحقَّقت من إطلاق سراح 139 سجينًا سياسيًّا في فنزويلا منذ الثامن من يناير.

وفي 8 يناير، أعلنت فنزويلا إطلاق سراح عدد كبير من السجناء، من بينهم أجانب، لكن لم يُفرج إلا عن نحو 20 شخصًا كانوا محتجزين لأسباب سياسية، وفقًا لأقاربهم ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.

وتقدِّم الحكومة الفنزويلية هذا الإجراء على أنه بادرة تعايش سلمي، بينما تعدها الولايات المتحدة نتيجة لتدخلها، بعدما نفذت غارات على البلاد لاعتقال الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من يناير.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب على منصته "تروث سوشال": "بدأت فنزويلا، بشكل مذهل، إطلاق سراح سجنائها السياسيين، شكرًا".

ويسود الترقُّب والأمل عشرات من عائلات المعارضين والناشطين المسجونين، ويعتصم أقارب سجناء ليل نهار أمام سجون مثل "إل هيليكويد" سيئ السمعة، الذي تديره أجهزة الاستخبارات، أو "إل روديو 1" في شرقي كاراكاس.

شاهد مراسلو وكالة فرانس برس أقارب سجناء يُضيئون شموعًا ويصلُّون حاملين لافتات تحمل أسماء ذويهم المسجونين.

ووفق منظمات حقوق الإنسان، توفي نحو 18 سجينًا سياسيًّا في مراكز الاحتجاز منذ عام 2014.

وأدت الاحتجاجات ضد إعلان فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إلى اعتقال 2400 شخص، أُطلق سراح أكثر من 2000 منهم لاحقًا، وفقًا للأرقام الرسمية، بحسب الغد.