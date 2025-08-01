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أوكرانيا: غارة روسية تتسبب في اندلاع حرائق بمنشآت صناعية بمنطقة كييف

10:11 ص الجمعة 01 أغسطس 2025

أوكرانيا غارة روسية تتسبب في اندلاع حرائق بمنشآت ص

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موسكو- (د ب أ)

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية اليوم الجمعة عن اندلاع حرائق واسعة النطاق في منشآت صناعية في بيلا تسيركفا، الواقعة بمنطقة كييف، جراء غارة روسية.

وأفادت خدمة الطوارىء الحكومية الأوكرانية، بأن الجيش الروسي شن سلسلة من الضربات على منطقة بيلا تسيركفا خلال الليل مما تسبب في اندلاع حرائق واسعة النطاق في مؤسسات مدنية ومنشآت صناعية بالمنطقة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الجمعة.

وشارك أكثر من 100 من رجال الإنقاذ و34 وحدة من معدات خدمة الطوارئ الحكومية، بما في ذلك الروبوتات، في إزالة آثار الحريق.

من جهة أخرى ، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، 60 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق.

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