هل توصل البنتاجون إلى سر "متلازمة هافانا" الغامض؟

كتب- محمود الطوخي

في تطور قد يقلب الرواية الرسمية حول "متلازمة هافانا" رأسا على عقب، كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أمضت أكثر من عام في اختبار جهاز تم شراؤه في "عملية سرية" بمبلغ مكون من ثمانية أرقام "عشرات ملايين الدولارات".

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعتقد المحققون أنه قد يكون السلاح المسؤول عن الأمراض الغامضة التي أصابت جواسيس ودبلوماسيين أمريكيين.

ويتميز الجهاز الذي اشتراه قسم التحقيقات الأمنية بوزارة الأمن الداخلي بتمويل من البنتاجون في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بخصائص مرعبة؛ إذ يصدر موجات راديوية نابضة وهو ما توقعه خبراء لسنوات، كما أنه قابل للحمل ويمكن وضعه في حقيبة ظهر، مما يحل لغز كيفية تنفيذ الهجمات دون لفت الانتباه.

وأوضح المحققون، أنه على الرغم من أن الجهاز ليس روسي الصنع، فإنه يحتوي على مكونات روسية.

وأعاد هذا الاكتشاف إشعال الجدل داخل أروقة واشنطن؛ فبينما صرحت أجهزة الاستخبارات علنا حتى عام 2023 بعدم وجود أدلة كافية لربط الحوادث بـ "خصم أجنبي"، اعتبر مسؤولو الدفاع نتائج اختبار الجهاز "خطيرة بما يكفي" لتقديم إحاطة سرية للجان الاستخبارات بالكونجرس أواخر العام الماضي.

وتخشى المصادر الآن من خطر "انتشار التكنولوجيا"، مما يعني أن أكثر من دولة قد تمتلك القدرة على إحداث إصابات دماغية للمسؤولين الأمريكيين تنهي مسيرتهم المهنية.

وترى "سي إن إن"، أن هذا الكشف يمثل انتصارا محتملا للضحايا الذين اتهموا الحكومة بتضليلهم.

وقال مارك بوليميروبولوس، ضابط المخابرات السابق وأحد الضحايا: "إذا كشفت الحكومة بالفعل عن مثل هذه الأجهزة، فإن وكالة المخابرات المركزية مدينة لجميع الضحايا باعتذار كبير وعلني عن معاملتنا كمنبوذين".