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الجبهة الشعبية تحذر من تحويل قطاع غزة لمشروع استثماري

04:38 م الإثنين 07 يوليه 2025

قطاع غزة

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وكالات
حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مما وصفته بأنه مخطط خطير ومشبوه يستهدف قطاع غزة بغرض تحويله إلى مشروع استثماري على أنقاض الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن "غزة ليست عقارا للبيع بل جزء أصيل من أرض فلسطين التاريخية ولا يمكن لأي قوة أن تنتزعها من أهلها"، بحسب وصفها.

وأمس الأحد، كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن تورط مؤسسة تابعة لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في المشاورات المتعلقة بمشروع "ريفييرا غزة" وإعادة توطين فلسطينيين مع شركة أمريكية.

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