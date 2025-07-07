سموتريتش: فوجئنا بتصنيع الحوثيين صواريخ مداها 2000 كلم

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لم نكن نعلم أن الحوثيين كانوا يصنعون صواريخ ضدنا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر في مخابئ ضخمة تحت الأرض".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) باليمن، أن قواته نفذت عملية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخًا استهدفت مطار اللد (بن جوريون) وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، موضحًا أنه يعمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك.

وأعلن الجيش أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن.