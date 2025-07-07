إعلان

سموتريتش: فوجئنا بتصنيع الحوثيين صواريخ مداها 2000 كلم

02:33 م الإثنين 07 يوليو 2025

بتسلئيل سموتريتش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "لم نكن نعلم أن الحوثيين كانوا يصنعون صواريخ ضدنا يصل مداها إلى 2000 كيلومتر في مخابئ ضخمة تحت الأرض".

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، أعلن الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) باليمن، أن قواته نفذت عملية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخًا استهدفت مطار اللد (بن جوريون) وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، موضحًا أنه يعمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك.

وأعلن الجيش أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الحوثيين طائرة مسيرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ننشر التحويلات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال الصيانة
بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
"ستراتوس" متحور كورونا الجديد.. ما خطورته؟
كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها