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إسرائيل تعلن اعتقال خلية تابعة لفيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا

12:27 م الإثنين 07 يوليه 2025

إسرائيل

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(وكالات)

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن تنفيذ عملية عسكرية ليلية في جنوب سوريا أسفرت عن اعتقال خلية قال إنها تابعة لفيلق القدس الإيراني، في منطقة "تل كودنة"، وذلك في ثاني تحرك من نوعه خلال أسبوع.

وفي بيان رسمي، صرح جيش الاحتلال أن العملية نُفذت استنادًا إلى معلومات استخباراتية جمعتها الوحدة 504، بالتنسيق مع محققي الميدان، وقادها لواء ألكسندروني (اللواء 3) تحت إشراف الفرقة 210، مضيفًا أن عناصر الخلية كانت تنشط بتوجيه من فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وادعى البيان أن "الخلية المعتقلة شكلت تهديدًا أمنيًا في المنطقة"، مشيرًا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود مستمرة لمنع ما وصفه بـ"التموضع الإرهابي" قرب الحدود، وضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية في الجولان المحتل.

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إسرائيل فيلق القدس الإيراني سوريا
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