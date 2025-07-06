وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ردًا على رئيس الأركان إيال زامير، الأحد، إنه إذا لم تكن إسرائيل قادرة على السيطرة على مليوني مدني فلن تقدر على التعامل مع إيران.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي تساءل مستهجنا خلال اجتماع للمجلس الوزاري المصغر، عما إذا كانوا يريدون من الجيش السيطرة على الفلسطينيين في غزة، قائلا: "هل تريدون من الجيش السيطرة على مليوني مدني في غزة؟".

وتابع نتنياهو في رده على زامير، قائلا: "كم عدد الجنود الذين تحتاجهم للسيطرة على مليوني مدني في غزة"، مشددا على أنه لا يقبل الادعاء أن جيش الاحتلال لا يستطيع هزيمة حماس وأن الحرب ستستمر 30 عاما.

وأشار مسؤولون لصحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى أن جدالا حادا وقع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير بشأن المناطق الإنسانية خلال جلسة المجلس المصغر.

وأكد المسؤولون، أن الجدال الحاد يكشف عمق الأزمة بين القيادة السياسية ورئيس الأركان بشأن المساعدات.