نتنياهو: اللقاء مع ترامب قد يساهم في تحقيق اتفاق بشأن غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن جوريون قبل التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يساهم في تحقيق اتفاق، وفقًا لمنا نقلته القناة 12 العبرية.

وأضاف نتنياهو، "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، إلى أن حركة حماس لن تكون في قطاع غزة في المستقبل.

وغادر فريق التفاوض الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث مقترح الهدنة في غزة.

وأعلنت إسرائيل، مساء أمس السبت، أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وذلك عقب أن قالت حركة حماس إنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورًا" في مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبوساطة مصرية قطرية.

والأسبوع الماضي، وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.