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بوتين: مواطنونا تبرعوا بنحو 700 مليون دولار لدعم الحرب في أوكرانيا

07:00 م الأحد 06 يوليه 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وكالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن مواطنيه الروس جمعوا ما يزيد عن 693 مليون دولار لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا، وفق وكالة "تاس" للأنباء.

وأشار بوتين، إلى أن ملايين الروس إلى جانب عدد من الشركات الكبرى والصغيرة، انضموا إلى حملة "كل شيء من أجل النصر" على مدار 3 سنوات.

وكشف بوتين خلال كلمته في مؤتمر الجبهة الشعبية " كل شيء من أجل النصر"، إنه السلطات الروسية جمعت بشكل عام نحو 54.5 مليار روبل كتبرعات شعبية لدعم العملية العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك 45 مليار روبل (572.4 مليون دولار) لتلبية المطالب الأساسية للعسكريين والوحدات القتالية.

وفي ختام كلمته، شدد بوتين على أن الروس قوة جبارة صامدة، معربا عن شكره لملايين المواطنين الذي يتقدمون بالتبرعات المالية والعينية لمساعدة الجنود وسكان المناطق الحدودية بما في ذلك دونباس ونوفوروسيا.

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فلاديمير بوتين روسيا أوكرانيا
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