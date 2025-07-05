لندن: اعتقال أكثر من 20 شخصًا داعمين لحركة "بالستاين أكشن"

لندن - (أ ب)

أُلقي القبض على أكثر من 20 شخصا اليوم السبت بشبهة ارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب، بعد أن تجمع محتجون في وسط لندن دعما لحركة "بالستاين أكشن" المؤيدة لفلسطين.

وجاءت التظاهرة في ساحة البرلمان بعد ساعات فقط من حظر الحكومة البريطانية للجماعة الناشطة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وكانت "بالستاين أكشن" قد خسرت معركة قضائية في اللحظات الأخيرة مساء الجمعة، سعت من خلالها إلى منع قرار الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الليل. وأكد النشطاء ومؤيدوهم أن الحركة غير عنيفة وتدعو إلى العصيان المدني، ونددوا بقرار الحكومة واعتبروه سلطويا.

وتجمع عدد صغير من المتظاهرين تحت تمثال المهاتما غاندي، ورفعوا لافتات كُتب عليها: "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أؤيد بالستاين أكشن".

وطوقت الشرطة المتظاهرين، واقتيد عدد منهم بعيدا. وشوهدت امرأة ممددة على الأرض ومكبلة اليدين، وقام عناصر الشرطة بحملها إلى عربة الشرطة.

وقالت شرطة العاصمة في بيان: "بالستاين أكشن جماعة محظورة، وسيتدخل الضباط عند ارتكاب جرائم جنائية".

ويعني تصنيف الجماعة كـ "محظورة" بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، أن الانتماء إليها أو دعم أنشطتها يُعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

يذكر أن هناك بالفعل 81 منظمة مدرجة ضمن هذا القانون في بريطانيا، من بينها حركتا "حماس" و"القاعدة".