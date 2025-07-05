وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش هاجم جنوب لبنان 4 مرات في محاولة لاغتيال 4 عناصر من حزب الله وحتى الآن تم تأكيد اغتيال عنصر واحد والبقية قيد التحقق، بحسب ما أفادت به.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة مواطن في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان .

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة ، في بيان صحفي، إن "غارة بمسيرة للعدو الإسرائيلي أدت إلى إصابة مواطن بجروح في شبعا".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا في شبعا، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات.

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي،كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.







