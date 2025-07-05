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قانون ترامب للإنفاق يمرر بالكونجرس بعد جدل طويل.. ما هي بنوده؟

03:00 م السبت 05 يوليو 2025

مجلس النواب الأمريكي

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بي بي سي

أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب مما يمنح الرئيس أول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية.

يمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية لتشمل الأغنياء، ويخفض مخصصات الرعاية الصحية للأمريكيين ذوي الدخل المحدود، ويمول إجراءات مراقبة حدودية أكثر صرامة.

وقال ترامب إن القانون سيخلق أقوى اقتصاد في العالم، لكن بعض مؤيديه أعربوا عن قلقهم بشأن تكلفة وتأثير هذه الإجراءات.

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BBC

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