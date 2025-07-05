وزير خارجية إسرائيل يدين الهجمات على كنيس يهودي بأستراليا

تل أبيب- (د ب أ)

أدان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار الهجمات المعادية للسامية في ملبورن بأستراليا، بما في ذلك إحراق معبد يهودي وتحطيم نوافذ مطعم "ميزنون" للشيف إيال شاني، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية .

وقال ساعر "إسرائيل تقف بحزم إلى جانب الجالية اليهودية في أستراليا"بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نقلا عن الصحيفة.

وأضاف "لقد وقع الكثير من الهجمات المعادية للسامية في أستراليا. ويجب على الحكومة الأسترالية بذل المزيد من الجهد لمحاربة هذا المرض السام".

كان رجل أضرم النار في باب كنيس يهودي في ملبورن مما دفع المصلين إلى الفرار أمس الجمعة، بعد سبعة أشهر من تدمير مجرمين كنيس يهودي في نفس المدينة الأسترالية بحريق أججته مواد سريعة الاشتعال، أدى إلى إصابة أحد المصلين.





