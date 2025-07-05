باكستان وأذربيجان توقعان اتفاقية شراكة تاريخية

شوشا، أذربيجان- (د ب أ)

في إنجازٍ كبير، وقّعت باكستان وأذربيجان اتفاقية شراكة تاريخية من شأنها تمهيد الطريق لاستثمار ملياري دولار أمريكي في باكستان.

وبحضور رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ، وقع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية محمد إسحاق دار ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف اتفاقية أمس الجمعة تقوم بموجبها أذربيجان بضخ استثمارات بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار في القطاع الاقتصادي الباكستاني،بحسب وكالة اسوشيتدبرس أوف باكستان.

وتم التوقيع على الاتفاقية بين البلدين عقب لقاء ودي بين شريف والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خانكندي بأذربيجان.

ورفعت الاتفاقية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين إلى مستوى تاريخي. ومن المتوقع أن تكون بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز العلاقات الأخوية والشراكات التجارية بشكل أكبر.

واتفق البلدان أيضًا على مواصلة الزيارات المتبادلة الرامية إلى تعزيز التعاون في قطاعات متعددة.







