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بالفيديو.. اندلاع حريق بمحيط قصر الشعب في دمشق

06:42 م الجمعة 04 يوليه 2025

حريق بمحيط قصر الشعب في دمشق

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وكالات

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر حريقا ضخما اندلع في المنطقة المحاذية لقصر الشعب الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وأعلن الدفاع المدني السوري أن الحريق نشب في منطقة حراجية تقع بين ضاحية الشام الجديدة (المعروفة بمشروع دمر) وقصر الشعب، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تعمل على السيطرة عليه ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وفي وقت لاحق، قال حسن الحسان، مدير مديرية الدفاع المدني السوري بدمشق، إن "الوضع يعتبر بحكم الصعب وامتداد الحريق يتسارع"، مشيرا إلى أنه لم يعرف بعد مصدر الحريق.

يُذكر أن محيط منطقة قصر الشعب شهد مساء الخميس، فعاليات احتفالية بمناسبة الإعلان الرسمي عن الهوية البصرية الجديدة لسوريا، تخللها إطلاق كثيف للألعاب النارية وحضور جماهيري واسع في المكان ومناطق أخرى من البلاد.

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حريق قصر الشعب سوريا اخماد حريق دمشق
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