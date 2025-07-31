الرئيس البولندي المنتخب نافروتسكي يجري أول اتصال هاتفي مع زيلينسكي

وارسو/كييف- (د ب أ)

أجرى الرئيس البولندي المنتخب ذو التوجه اليميني الشعبوي كارول نافروتسكي ، أول محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعهد خلالها بتقديم المزيد من الدعم لكييف في مواجهتها للغزو الروسي.

وأكد نافروتسكي خلال المكالمة اليوم الخميس، أنه سيبحث "الماضي الثنائي الصعب" في مفاوضاته مع زيلينسكي.

وصف نافروتسكي نفسه بأنه "صوت الشعب المطالب بتغيير نهج أوكرانيا تجاه القضايا التاريخية المهمة والعالقة"، حسبما أفاد متحدث باسمه في وارسو.

وكان نافروتسكي يشير إلى عمليات التطهير العرقي التي جرت بين عامي 1943 و1945، خاصة في منطقة "فولينيا" (التي كانت بولندية فيما مضى وأصبحت أوكرانية بعد ذلك).

وكان الجيش الانفصالي الأوكراني القومي قد قام حينها بقتل ما يصل إلى 100 ألف بولندي بين مدنيين وأطفال.

ولم تسمح أوكرانيا بالتنقيب عن رفات الضحايا إلا قبل أشهر قليلة.