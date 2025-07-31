

وكالات

قالت مديرة الاستخبارات الأمريكية تولسي جابارد، إن تحديد المتورطين في فبركة تقارير التأثير الروسي المزعوم في رئاسيات 2016 يمنحنا فرصة للتأكد من أنه لا مكان لهم في مجتمع الاستخبارات.

وأوضحت: "مع تدقيقنا في الملفات ورفع السرية عن العديد من الوثائق، يتضح أمامنا بشكل أكبر من كان منخرطا في فبركة تلك التقارير ومن رفض المشاركة فيها، ومن احتج واعترف بأن الخطوة خاطئة"، وفقا لروسيا اليوم.

أضافت: "العديد من أولئك الذين قامو بتسليح الاستخبارات لتقويض إرادة الشعب لا يزالون يعملون في وكالات الاستخبارات الأمريكية، وهناك العديد من المبلغين عن المخالفات يقدمون وثائق خاصة تثبت عدم رغبتهم في المضي قدما في القيام بما حدث".

وأكدت أن تحديد المتورطين، يمنح فرصة للتأكد من أنه لا مكان لهم ولأمثالهم في مجتمع الاستخبارات الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إلى نشر الوثائق المتعلقة بنظرية "التدخل الروسي" التي تم دحضها عمليا.

وفي عام 2016، اتهمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في العملية الانتخابية.

وقام المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق، حيث نشرت وزارة العدل تقريره النهائي في 18 أبريل 2019 الذي اعترف فيه بعدم العثور على أي دليل على تواطؤ ترامب مع روسيا.