الخزانة الأمريكية: اتخذنا اليوم أكبر إجراء لنا ضد إيران منذ عام 2018

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية اتخذت اليوم أكبر إجراء لها ضد إيران منذ عام 2018.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عشرات شركات الشحن والناقلات والأفراد الذين يصدرون النفط من إيران وروسيا.

وأشارت الخزانة الأمريكية، إلى أنها فرضت عقوبات على إمبراطورية شحن النفط الإيراني التابعة لمحمد حسين شمخاني، موضحة أن شبكة الشحن الخاضعة للعقوبات تنقل النفط ومنتجاته من إيران وروسيا إلى أنحاء العالم.