تركيا تعفي واردات قطرية من الرسوم الجمركية

أنقرة - (د ب أ)

ألغت تركيا الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة من دولة قطر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الأربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، قرارا رئاسيا يقضي بتعديل نظام التعريفة الجمركية.

وبموجب التعديل سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة صفر% على سلع مستوردة من قطر، بينها التمر والكتان والتبغ وحجر الخفاف.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، بحسب "الأناضول".