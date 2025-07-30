رويترز: غرق قارب يقل مصريين قبالة سواحل ليبيا ومصرع وفقدان العشرات

وكالات

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أمس الثلاثاء، عن غرق سفينة تقل مهاجرين قبالة سواحل مدينة طبرق في شرق ليبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما أسفر عن مقتل 18 مهاجراً على الأقل، فيما لا يزال 50 آخرون في عداد المفقودين.

وأوضحت المنظمة أنه تم العثور على 10 ناجين من الحادث، فيما أكدت مصادر دبلوماسية في القنصلية المصرية في بنغازي أن المهاجرين من الجنسية المصرية.

وأفاد المصدر نفسه لوكالة رويترز بأن 10 جثث تم التعرف عليها ونقلها إلى مصر، بينما نُقل الناجون إلى منشأة حكومية مخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول في خفر السواحل الليبي بأنه عُثر على جثث مهاجرين على شاطئ العقيلة، الواقع على بعد نحو 25 كيلومتراً شرق طبرق.

تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار ليبيا كمحطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الفرار من النزاعات والفقر في بلدانهم عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة: "تُعدّ هذه المأساة تذكيراً صارخاً بالمخاطر المميتة التي يُجبر الناس على خوضها بحثًا عن الأمان والفرص، ولا تزال ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يواجه الكثير منهم الاستغلال والإيذاء ورحلات تُهدد حياتهم".





