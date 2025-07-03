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إصابة عدة أشخاص بعملية طعن قرب مركز تسوق في فنلندا "تفاصيل"

06:46 م الخميس 03 يوليه 2025

الشرطة الفنلندية

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القاهرة- مصراوي

أعلنت الشرطة الفنلندية أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن بالقرب من مركز تسوق في مدينة تامبيري، ثالث أكبر مدينة في فنلندا، يوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم القبض على شخص واحد.

وذكرت الشرطة في بيان، أن الوضع لم يعد يشكل خطرًا على الآخرين.

وأضافت أن الجرحى يتلقون الإسعافات الأولية، لكنها لم تقدم تفاصيل حول درجة الإصابات أو هوية المهاجم.

وأوضحت الشرطة، أنها تُجري مقابلات مع الشهود وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة YLE أن حركة المرور في وسط مدينة تامبيري – التي تقع على بُعد حوالي 180 كيلومترًا شمال العاصمة هلسنكي – توقفت بالكامل.

ووفقًا لصحيفة "إلتا-سانومات" اليومية، أفاد شاهد عيان بأنه رأى مارة يقدّمون الإسعافات الأولية لشخصين كانا مستلقيين على الأرض عند وصول الشرطة، كما نقلت الصحيفة عن مصادر أن الشخص المعتقل هو رجل فنلندي في العشرينات من عمره.

أما صحيفة "آاموليهتي" المحلية، فذكرت أن الشخص المعتقل هو رجل، دون تحديد عمره.

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الشرطة الفنلندية حادث طعن مدينة تامبيري فنلندا
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