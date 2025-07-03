زيلنسكي: جاهز للقاء بوتين وترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الخميس، إنه جاهز للقاء يجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

ويأتي تصريح زيلنسكي، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن اتصال هاتفي مرتقب مساء اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال".

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمريكي، أن اتصالا محتملا قد يُجري الجمعة بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني.

وكانت تركيا، استضافت جولات مفاوضات بين وفدين أمريكي وروسي في محاولة لإنهاء الحرب بأوكرانيا.