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المساعدات "فخ سادي".. مسؤولة أممية: ما يجري في غزة إبادة جماعية

06:21 م الخميس 03 يوليه 2025

فرانشيسكا ألبانيزي

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وكالات

قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، الخميس، إنها قدمت أدلة على أن ما تقوم به إسرائيل بغزة حرب إبادة.

وأشارت ألبانيزي في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن شركات كان ينبغي أن تقطع علاقتها مع إسرائيل زادت أرباحها بـ120 في المئة وبلغت 70 مليار دولار، مضيفة "هناك شركات تحقق أرباحا من الحرب وهذه ليست مسؤولية الدول فقط بل مسؤولية الشركات أيضا".

وأوضحت ألبانيزي، أنها تأمل أن يساعد التقرير على فهم الصورة الكاملة لما يحدث و"فلسطين فضحت نظاما نعاني منه جميعا"، مؤكدة أن الأمر لم يعد يتعلق بحلول سياسية بل بوقف العنف في قطاع غزة والتهجير القسري وضم القدس الشرقية.

وشددت ألبانيزي، على أن محاولات إيصال المساعدات فخ يتنافى مع مبدأ الحماية وحفظ الكرامة الإنسانية ويبدو ساديا، لافتة إلى أن الحصار على غزة يجب أن يكسر من الخارج.

وأكدت ألبانيزي، أن ما يحدث في غزة ليس إغاثة إنسانية بل فخ ولا يوجد أكثر سادية مما يسمى مؤسسة غزة الإنسانية.

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