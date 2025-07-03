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أوباما يحذر من قانون ترامب "الجميل": خطر على ملايين الأمريكيين

02:08 م الخميس 03 يوليو 2025

أوباما

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(وكالات)

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على خط الجدل الدائر في الكونجرس الأمريكي حول مشروع القانون "الكبير والجميل" والذي سيؤثر على الرعاية الصحية ويدفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من عواقبه "الكارثية" على الأسر الأمريكية.

ودعا أوباما المواطنين الأمريكيين إلى التواصل الفوري مع ممثليهم في الكونجرس لمطالبتهم برفض التشريع الجديد، الذي يهدف إلى تقليص تمويل برامج الرعاية الصحية الاتحادية، وعلى رأسها برنامج "ميديكيد".

وكتب الرئيس الأسبق في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أكثر من 16 مليون أمريكي معرضون لخطر فقدان تغطيتهم الصحية، لأن الجمهوريين يسرعون لتمرير مشروع قانون يُضعف قانون الرعاية الميسرة ويقوض ميديكيد. هذا القانون سيرفع التكاليف ويضر بالعائلات العاملة لأجيال مقبلة. اتصل بممثل منطقتك واطلب منه أن يصوت ضد المشروع".

وشهدت المعركة التشريعية حول مشروع القانون تصعيدًا مساء الأربعاء، بعدما دخل مجلس النواب في حالة من الجمود، نتيجة تردد عدد من النواب الجمهوريين في دعم مشروع القانون، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يمارسها قادة الحزب والرئيس ترامب نفسه، الذي وصف المشروع بأنه "القانون الكبير والجميل" وتعهّد بتمريره قبل الرابع من يوليو الجاري.

لكن مشروع القانون لم يلق دعمًا كاملاً داخل الحزب الجمهوري، إذ أعرب بعض النواب عن مخاوفهم من تأثيراته على العجز الفيدرالي، بينما حذر آخرون من التخفيضات الجذرية التي ستطال شبكة الأمان الصحي، خصوصًا ميديكيد، ما يُعرض الملايين للخطر، خاصة من ذوي الدخل المحدود.

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