أوباما يحذر من قانون ترامب "الجميل": خطر على ملايين الأمريكيين

(وكالات)

دخل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما على خط الجدل الدائر في الكونجرس الأمريكي حول مشروع القانون "الكبير والجميل" والذي سيؤثر على الرعاية الصحية ويدفع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرًا من عواقبه "الكارثية" على الأسر الأمريكية.

ودعا أوباما المواطنين الأمريكيين إلى التواصل الفوري مع ممثليهم في الكونجرس لمطالبتهم برفض التشريع الجديد، الذي يهدف إلى تقليص تمويل برامج الرعاية الصحية الاتحادية، وعلى رأسها برنامج "ميديكيد".

وكتب الرئيس الأسبق في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أكثر من 16 مليون أمريكي معرضون لخطر فقدان تغطيتهم الصحية، لأن الجمهوريين يسرعون لتمرير مشروع قانون يُضعف قانون الرعاية الميسرة ويقوض ميديكيد. هذا القانون سيرفع التكاليف ويضر بالعائلات العاملة لأجيال مقبلة. اتصل بممثل منطقتك واطلب منه أن يصوت ضد المشروع".

More than 16 million Americans are at risk of losing their health care because Republicans in Congress are rushing to pass a bill that would cut federal funding for Medicaid and weaken the Affordable Care Act.



If the House passes this bill, it will increase costs and hurt…