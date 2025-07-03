"رأيتها عن قرب".. ترامب يتدخل في تحقيق حول الهوية الجنسية لزوجة ماكرون

وكالات

كشفت الصحفية الأمريكية كانديس أوينز، التي تجري تحقيقًا حول مزاعم بأن بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كانت رجلًا في السابق، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب منها وقف التحقيق، مؤكدًا أنه "رآها عن قرب وتبدو له كامرأة".

وخلال حلقة بثتها على قناتها في "يوتيوب"، قالت أوينز إن ترامب أخبرها قائلًا: "لقد رأيتها عن قرب، وتبدو لي كامرأة. تناولت العشاء معها على قمة برج إيفل".

ورغم هذا الموقف، أشارت أوينز إلى أنها حاولت إقناع ترامب بأن بريجيت ماكرون خضعت لمتابعة من طبيب مختص في عمليات التحول الجنسي وتغيير المظهر ليصبح أكثر أنوثة، مضيفة: "تحدثت عن هذا مع رئيس الولايات المتحدة، يا له من أمر جنوني! لكنني فقط أردت أن أوصل له الحقيقة".

وفي يناير الماضي، كانت أوينز قد وعدت بالكشف عن أدلة تثبت – بحسب قولها – أن بريجيت ماكرون "ولدت ذكرًا"، وقالت إنها واجهت ضغوطًا قانونية من محامي العائلة الرئاسية الفرنسية، لكنها شددت على أن حرية التعبير في الولايات المتحدة مكفولة، وليست كأوروبا، ما يعني أن المحامين الفرنسيين "لن يتمكنوا من إسكاتها"، حسب تعبيرها.

وكانت أوينز قد وجهت سلسلة من الأسئلة للرئيس الفرنسي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، تساءلت فيها عن غياب الصور أو الشهادات من فترة شباب بريجيت، لا سيما وأن ماكرون، حين كان في الخامسة عشرة من عمره، ارتبط بمعلمته البالغة حينها 39 عامًا، والتي كانت متزوجة آنذاك. كما طالبت المقربين من ماكرون بنشر صور توثق ماضي زوجته.