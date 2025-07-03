وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الخميس، اكتمال أعمال بناء سد النهضة.

وأكد آبي أحمد، خلال تصريحات في جلسة للبرلمان الإثيوبي، استعداد بلاده للتدشين الرسمي للمشروع في نهاية موسم الخريف الحالي (سبتمبر)، وداعيًا مصر والسودان للمشاركة في حفل الافتتاح.

وشدد على أن إثيوبيا لا تسعى لإلحاق أي ضرر بدول المصب، وعلى رأسها مصر، مضيفًا: "ليس لدينا أي نية للإضرار بمصر أو السودان".

وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن بلاده منفتحة على الحوار البنّاء لمعالجة أي مخاوف تتعلق بالسد، قائلًا: "نحن مستعدون للتعاون مع مصر في أي وقت، إذا كانت هناك مخاوف أو ضرر محتمل، فيمكن معالجته من خلال التعاون والتفاوض".

ولفت إلى أن سد النهضة يمثل فرصة لتعزيز التكامل بين شعوب وادي النيل، وليس سببًا للتنازع أو الانقسام، مشددًا على أن النمو الذي تسعى إليه إثيوبيا من خلال المشروع لن يكون على حساب مصالح دولتي المصب.

وفي ختام كلمته، جدّد آبي أحمد دعوته لمصر والسودان للمشاركة في مراسم افتتاح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، معتبرًا الحدث محطة إقليمية للتعاون لا للخلاف.