تفاعل واسع على استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الإندونيسي (فيديو)

وكالات

أثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في قصر السلام بجدة، الأربعاء، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الأفعال بشأن تفاصيل الاستقبال الرسمي.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو ترصد لحظات المصافحة بين الزعيمين، مؤكدين على طابع الحفاوة التي ميزت الاستقبال. في المقابل، ركّز آخرون على مشهد لافت ظهر خلال الترحيب، حين اصطفّ وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ضمن وفد المسؤولين السعوديين لاستقبال الضيف الإندونيسي، في لقطة أثارت اهتمام العديد من المتابعين.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ترحيب خاص بين سمو وزير الدفاع الأمير #خالد_بن_سلمان والرئيس الإندونيسي برابوو .

علاقة تربط سموّه بالرئيس برابوو الذي سبق وأن تقلّد منصب وزير الدفاع قبل ترشحه للإنتخابات، وكان الأمير خالد من أوائل المُهنئين لفخامته بعد فوزه بالإنتخابات 🇸🇦🇮🇩#رئيس_اندونيسيا_في_المملكة pic.twitter.com/ftLyrF8Mqb — عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) July 2, 2025

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء أعقبه ترؤس الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس، واختُتم الاجتماع بالتوقيع المشترك على محضر الجلسة.