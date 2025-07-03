إعلان

تفاعل واسع على استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الإندونيسي (فيديو)

11:18 ص الخميس 03 يوليه 2025

استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الإندونيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أثار استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في قصر السلام بجدة، الأربعاء، تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تنوعت ردود الأفعال بشأن تفاصيل الاستقبال الرسمي.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو ترصد لحظات المصافحة بين الزعيمين، مؤكدين على طابع الحفاوة التي ميزت الاستقبال. في المقابل، ركّز آخرون على مشهد لافت ظهر خلال الترحيب، حين اصطفّ وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ضمن وفد المسؤولين السعوديين لاستقبال الضيف الإندونيسي، في لقطة أثارت اهتمام العديد من المتابعين.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي والرئيس الإندونيسي عقدا جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء أعقبه ترؤس الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث تم استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بحضور أعضاء المجلس، واختُتم الاجتماع بالتوقيع المشترك على محضر الجلسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ولي العهد السعودي الرئيس الإندونيسي الأمير محمد بن سلمان منصات التواصل الاجتماعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الأرصاد : فرص لأمطار متفاوتة الشدة اليوم بهذه المحافظات.. استعدوا
بعد أيام من زفافه.. وفاة نجم ليفربول الإنجليزي
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا