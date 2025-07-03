جندي احتياط إسرائيلي لهآرتس: فقدت الإيمان بما نفعله في غزة

وكالات

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن إفادات أدلى بها جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي، أعرب خلالها عن حالة من الإحباط والتشكيك في جدوى العمليات العسكرية المتواصلة في قطاع غزة.

وقال الجندي للصحيفة إنه "في مرحلة ما فقد الإيمان بما يفعله الجيش في غزة"، مضيفا "لم أعد أحتمل الذهاب إلى عملية أخرى هناك والعودة إلى المواقع نفسها مرارا وتكرارا".

وأشار إلى أن القوات لا تحقق أي مكاسب ملموسة، قائلا: "لا ننجز شيئا في غزة سوى تعريض أنفسنا للخطر مرة بعد أخرى".

كما عبّر عن مخاوفه خلال التوغلات في مناطق الأنفاق، قائلا "كلما اقتربت من فتحة نفق، فكرت: ماذا لو كانت الاستخبارات مخطئة؟ أو أن هناك رهائن؟".

وأكد الجندي في حديثه، وفق ما أوردته هآرتس أنه "من الواضح لكل ذي عقل أن استمرار الحرب في غزة يخدم أهدافا سياسية".