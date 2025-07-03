كييف- (د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا تواصلان مفاوضاتهما بشأن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، وذلك عقب إعلان وزارة الدفاع (البنتاجون) وقف تسليم بعض الأسلحة الأمريكية التي كان من المقرر إرسالها بالفعل.

وقال زيلينسكي، في خطابه المصور المسائي، إن كييف وواشنطن تعملان حاليا على تسوية جميع تفاصيل الدعم الدفاعي على المستوى العملياتي، بما في ذلك الدفاع الجوي.

وأضاف زيلينسكي "يجب علينا، بطريقة أو بأخرى، ضمان حماية شعبنا".

وقال زيلينسكي إنه يجري الإعداد لاتفاقيات بشأن إنتاج الأسلحة مع الدنمارك وشركاء آخرين.

ويعزى توقف التسليم إلى مخاوف بشأن تناقص مخزونات الأسلحة الأمريكية.

واستدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، أمس الأربعاء، نائب رئيس السفارة الأمريكية في كييف، جون جينكل، لمناقشة التجميد الجزئي للأسلحة، الذي تمت الموافقة عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

وأكدت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، ماريانا بيتسا، خلال المحادثات في كييف، "أهمية مواصلة تسليم حزم الدفاع المخصصة سابقا"، حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأوكرانية.

وأكدت بيتسا على ضرورة تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وجاء ذلك بناء على تعليمات من وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها.

وأضاف البيان أن "أي تأخير أو تباطؤ في دعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تشجيع المعتدي على مواصلة الحرب والإرهاب، بدلا من السعي إلى السلام".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها لم تبلغ رسميا بأي "تعليق أو مراجعة لخطط تسليم المساعدات العسكرية المتفق عليها"، وإنها طلبت إجراء محادثة هاتفية مع نظرائها الأمريكيين للتوضيح.