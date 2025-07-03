نتنياهو: سنحرر جميع رهائننا وسنقضي على حماس حتى جذورها



وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن تكون هناك حماس في غزة ما بعد الحرب، في الوقت الذي تدرس فيه الحركة مقترحا جديدا للوساطة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو قوله: "أقول لكم لن تكون هناك حماس بعد الآن، لن تكون هناك حماستان، لن نعود إلى ذلك الوضع، انتهى الأمر".

وأضاف نتنياهو: "سنحرر جميع رهائننا"، متابعا: "سنقضي على حماس حتى جذورها".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الثلاثاء، أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لهدنة مدتها 60 يوما في النزاع المستمر منذ 21 شهرا، وفقا لسكاي نيوز.

وخلال هذه الفترة، ستعمل الولايات المتحدة مع جميع الأطراف لإنهاء الحرب. ودعا ترامب حركة حماس إلى الموافقة على الاتفاق.