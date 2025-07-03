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قوات كييف تقتل كل من يحاول تسليم نفسه للقوات الروسية

08:12 ص الخميس 03 يوليه 2025

قوات اوكرانية

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وكالات

كشف مصدر عسكري روسي، أن القوات الأوكرانية تقدم على قتل أفرادها الجرحى أو المستسلمين من أجل ترهيب من يحاولون الفرار، وتسليم أنفسهم للقوات الروسية.

وقال العسكري الروسي من اللواء الـ36 المنفصل لحرس المدفعية الآلية التابع مجموعة القوات "الشرق" والذي يحمل لقب "سبارتاك": "كنا نأسر بعضهم، فكانوا هم أنفسهم يقتلون أفرادهم، أي كانت تصل طائرات مسيرة ونيران المدفعية والهاونات، وكانوا يحاولون قتل الجريح أو الأسير، على ما يبدو لكي لا يستسلم أحد آخر، عندما كنا نعيد الأسير إلى نقطتنا، فتح العدو النار باستخدام جميع أنواع الأسلحة، وكانت النتيجة أنه قتل. أي أنهم كانوا يحاولون قتل الأسير أكثر من قتل جنودنا".

وبحسب قوله، فإن القوات الأوكرانية تستخدم جميع أنواع الأسلحة لقتل زميلهم المستسلم محتملا، بدءا من الهاونات والمدفعية ووصولا إلى إرسال أنواع مختلفة من المسيرات "، وفقا لروسيا اليوم.

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