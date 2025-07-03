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4 قتلى على الأقل وإنقاذ 23 شخصا في حادث غرق عبارة بأندونيسيا

07:54 ص الخميس 03 يوليو 2025

حادث غرق عبارة

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وكالات

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، بينما أُنقذ 23 آخرون إثر غرق عبارة كان على متنها 65 شخصا قرب جزيرة بالي الإندونيسية، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

قال راما سامتاما بوترا، قائد شرطة مدينة بانيوانجي في شرق جاوة، إن الحصيلة حتى الساعة 07,50 من صباح الخميس (00,50 ت غ) هي 23 شخصا تم إنقاذهم 4 قتلى"، مما يعني أن 38 شخصا آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت وكالة البحث والإنقاذ في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد، في بيان إن 4 أشخاص أنقذوا في الساعات الأولى من فجر الخميس، بينما لا يزال 61 شخصا في عداد المفقودين، وفقا للغد.

وأشارت إلى أن العبارة كانت تقل، وفقا لقائمة من كانوا على متنها، 53 راكبا وطاقما من 12 فردا حين غرقت ليل الأربعاء قرابة الساعة 23,20 (15,20 ت غ).

وأضافت الوكالة، أن عمليات البحث تتواصل للعثور على ناجين محتملين.

وبحسب البيان فإن العبارة كانت تحمل أيضا 22 مركبة، بما في ذلك 14 شاحنة.

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