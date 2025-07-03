ارتفاع حصيلة انفجار مصنعا للمواد الكيميائية في الهند إلى 40 قتيلا



وكالات

ارتفعت حصيلة انفجار مصنعا للمواد الكيميائية في ولاية تيلانجانا جنوبي الهند،

إلى 40 قتيلا و33 جريحا، بحسب ما أعلنت الشركة المالكة للمصنع الأربعاء.

وقالت شركة "سيجاشي إندستريز" المالكة للمصنع، إنها ستعوض ذوي الضحايا بمقدار 10 مليون روبية "100 ألف يورو تقريبا" عن كل قتيل، كما ستساعد الجرحى الذين ستتولى كامل نفقات علاجهم.

وتواصلت الأربعاء عمليات البحث في موقع الانفجار، وفقا للغد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط 35 قتيلا في هذه الكارثة.

وفُتح تحقيق لتحديد أسباب الانفجار.

والحوادث الصناعية شائعة في الهند حيث لا تلتزم العديد من الشركات بمعايير السلامة.