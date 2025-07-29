وكالات

أكد 40 مسؤولا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي بينهم يهود في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن السعي لوقف لإطلاق النار في غزة له أولوية.

ودعا المسؤولون الديمقراطيون، إلى استئناف المفاوضات بحسن نية بأسرع وقت، موضحين أن الوضع بغزة كارثي رغم دخول بعض المساعدات.

وشدد المسؤولون الديمقراطيون، على أن "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتولى توزيع المساعدات في القطاع بدعم أمريكي إسرائيلي فشلت في معالجة الأزمة.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس ضم أراض في غزة إذا لم توافق حماس على خطة وقف إطلاق النار.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن "غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل"، معتبرا أن الاستيطان فيها خطة عمل واقعية وأقرب من أي وقت مضى،

وأضاف سموتريتش اليميني المتطرف: "لم نقدم هذه التضحيات الكبيرة لنسلم غزة من عربي إلى عربي آخر".

من جانبها، وصفت حركة حماس تصريحات سموتريتش بشأن إعادة احتلال غزة بأنها "تهديد صريح بمواصلة جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني".

وأشارت الحركة في بيان، إلى أن هذه التصريحات تتزامن مع تحركات إسرائيلية لفرض "السيادة" على الضفة الغربية، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا في العدوان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وأكدت حماس أن هذا "التصعيد الاحتلالي" سيُواجَه بكل أشكال المقاومة المشروعة دفاعا عن الأرض والحقوق الوطنية الفلسطينية.





