إصابات في إطلاق نار داخل كازينو بمدينة رينو الأمريكية

وكالات

أفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلًا عن شرطة ولاية نيفادا الأمريكية، بإصابة عدد من الأشخاص إثر إطلاق نار داخل كازينو في مدينة رينو والقبض على مشتبه به.

وقالت وكالة الأنباء المحلية KRNV، إن شرطة رينو استجابت لبلاغ عن إطلاق نار في منتجع جراند سييرا حوالي الساعة 7:25 صباحًا. وفي غضون أربع أو خمس دقائق، عثرت الشرطة على المشتبه به، الذي نُقل إلى المستشفى.

وأوضحت الشرطة هوية المشتبه به، قائلة إنه تم إطلاق النار من قِبل ضابط، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان".

وذكرت صحيفة "رينو جازيت" نقلًا عن مسؤولين في إنفاذ القانون، أن الحادث بدأ خارج المنتجع بالقرب من منطقة خدمة صف السيارات وربما امتد إلى أجزاء أخرى من العقار، بحسب "الجارديان".

لم يُعلن المسؤولون فورًا عن عدد الأشخاص الذين أُطلِق عليهم النار في الكازينو وما إذا كان قد سقط أي قتلى.

وقال عضو مجلس مدينة رينو، ديفون ريس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للأسف، فقدنا أرواحًا" في المنتجع، وأعرب عن تعازيه للضحايا وعائلاتهم.