وكالات

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يبدأ بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه.

وأشاد "بن فرحان"، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، بإعلان الرئيس الفرنسي عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، مشددًا على أن الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية يجب أن تتوقف فورًا.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية نحو تفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا أن مبادرة السلام العربية تظل أساسًا جامعًا لأي حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين قد انطلق منذ قليل لمناقشة الأوضاع في غزة.