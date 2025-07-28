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هآرتس: انتحار جندي إسرائيلي أثناء مهمة استعادة جثث الجنود بغزة

02:54 م الإثنين 28 يوليو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، بانتحار جندي إسرائيلي شارك في حرب غزة.

وقالت "هآرتس"، إن الجندي الاحتياطي أرييل مئير تامان، أنتحر في منزله أثناء خدمته في مهمة استعادة جثث الجنود الإسرائيليين.

ووفقًا لـ"هآرتس"، فإن 45 جنديًا إسرائيليًا على الأقل انتحروا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، بينهم 17 في عام 2025، وسط تحذيرات من منظمات الطب النفسي من أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بسبب عدم وجود متابعة رسمية.

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حرب غزة أرييل مئير تامان
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