وزير خارجية كوريا الجنوبية يجري أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني

سول- (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون اليوم الاثنين أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية في سول أن الجانبين تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين، والقضايا الراهنة، والأوضاع الإقليمية.

وأضافت الإذاعة الكورية أن هيون طلب من الجانب الصيني المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر عقدها في أكتوبر القادم في مدينة "كيونج جو" في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخارجية الصينية قالت في بيان إن وزير الخارجية أبلغ نظيره الكوري الجنوبي أن الصين تأمل في تعميق العلاقات الاقتصادية مع بلاده.