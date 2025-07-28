إعلان

وزير خارجية كوريا الجنوبية يجري أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني

12:04 م الإثنين 28 يوليه 2025

وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول- (د ب أ)

أجرى وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون اليوم الاثنين أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية في سول أن الجانبين تبادلا الآراء حول العلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية والصين، والقضايا الراهنة، والأوضاع الإقليمية.

وأضافت الإذاعة الكورية أن هيون طلب من الجانب الصيني المشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، المقرر عقدها في أكتوبر القادم في مدينة "كيونج جو" في كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخارجية الصينية قالت في بيان إن وزير الخارجية أبلغ نظيره الكوري الجنوبي أن الصين تأمل في تعميق العلاقات الاقتصادية مع بلاده.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوريا الجنوبية والصين الأوضاع الإقليمية مدينة كيونج جو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر بـ"الكهرباء": إعادة التيار بالكامل للمناطق المتضررة بالجيزة
سببان أحدهما موسمي.. لماذ هبط الدولار لأدنى مستوى منذ 9 أشهر؟